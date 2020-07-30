В России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 509, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 9 322 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 629 655.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 13 802. За минувшие сутки зафиксировано 129 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 629 655 случаев COVID-19.

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