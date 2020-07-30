В Москве в четверг ожидается до +24°С

В Москве в четверг, 28 июля, ожидается до +24°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +22 до +24°C. Ожидается облачность, небольшой дождь. Ветер западный, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +12...+14°C. Будет облачно, без осадков. Ветер западный, скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, ночью – 742 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.