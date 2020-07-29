Движение поездов на фиолетовой ветке метро остановлено из-за упавшего человека

На отрезке Таганско-Краснопресненской линии московского метро приостановлено движение поездов из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщил столичный метрополитен в Twitter.

По состоянию на 17.19 мск, нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Текстильщики». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В настоящее время нет подробностей случившегося. Неизвестны и детали о состоянии человека, упавшего на пути.

По обновленным данным на 17.24 мск, стало известно, что движение поездов на фиолетовой ветке восстановлено и вводится в график.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета

— Мужчина упал под поезд на станции метро «Красные Ворота» в Москве

— Четыре станции метро закрылись в Москве до 28 июля