Движение поездов на фиолетовой ветке метро остановлено из-за упавшего человека
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На отрезке Таганско-Краснопресненской линии московского метро приостановлено движение поездов из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщил столичный метрополитен в Twitter.
По состоянию на 17.19 мск, нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Текстильщики». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
В настоящее время нет подробностей случившегося. Неизвестны и детали о состоянии человека, упавшего на пути.
По обновленным данным на 17.24 мск, стало известно, что движение поездов на фиолетовой ветке восстановлено и вводится в график.
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