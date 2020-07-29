В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных

Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правительства Москвы.

Случаи заболевания бешенством у домашних животных были выявлены 27 июля на территориях района Нагатинский затон Южного административного округа и поселения Сосенское Новомосковского административного округа.

Карантин в этих районах установили до 28 сентября.

Во время карантина запрещается торговля, проведение выставок собак и кошек и вывоз домашних животных за пределы территорий. В поселении Сосенское также запрещены выводки и натаски собак, отлов диких животных.

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