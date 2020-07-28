Патриарх Кирилл назвал Крещение Руси главной революцией в истории России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Крещение Руси в 988 году при правлении князя Владимира главной революцией в истории России, с которой нельзя сравнить ни какую другую, передает «Интерфакс».

По его словам, Крещение радикально изменило жизнь народа, его культуру, систему его ценностей.

Глава РПЦ отметил, что сделанная равноапостольным князем Владимиром «прививка к благодатному телу вселенской Церкви» русского народа стала величайшей духовной силой, которая помогает ему проходить через все сложности.

По мнению патриарха, как событие Крещение Руси не потеряло своего смысла и поныне. При этом он назвал современный русский народ наследниками князя Владимира.

28 июля (15 июля по старому стилю) в России и на Украине отмечают День памяти святого равноапостольного князя Владимира, День Крещения Руси (988 год).

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