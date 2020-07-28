Офис Зеленского поздравил жителей Украины с Днем Крещения Руси

Офис президента Украины Владимира Зеленского поздравил всех украинцев с Днем Крещения Руси. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса.

В поздравительном сообщении отмечается, что 1032 года назад князь Владимир заложил фундамент единства украинского государства, дальнейшего развития и процветания.

«Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости», — говорится в сообщении.

Также в офисе отметили, что именно христианские ценности закаливают украинский народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины, также они приблизили украинцев к «большой семье европейских народов».

«Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину», — резюмировали в офисе.

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