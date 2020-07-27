Трехлетний ребенок в Калининграде выжил после падения с 8 этажа

Следственный комитет по Калининградской области начал доследственную проверку после падения трехлетнего мальчика с балкона восьмого этажа, сообщает РИА «Новости».

«Поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома на улице Виктора Денисова в Калининграде выпал трехлетний ребенок», — заявили в комитете.

Отмечается, что малыш выпал из окна на придомовой газон. Его госпитализировали в реанимацию с множественными травмами.

Где в момент трагедии были родители и почему не смогли уследить за ребенком, выясняет следствие.

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