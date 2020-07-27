Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски

Сейсмологи Геологической службы США зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 у побережья штата Аляска сообщает ТАСС.

Эпицентр землетрясения располагался в 26 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт с населением чуть более 1 тыс. человек. Очаг толчков залегал на глубине 44 км.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

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