Иностранцев задержали в аэропорту Праги за исполнение нацистского гимна

В пражском аэропорту задержали трех пассажиров рейса Дюссельдорф–Прага после того, как они публично исполнили нацистский гимн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местной полиции Яна Данека.

Как отмечается, 37 и 38-летних туристов задержали за действия, содержащие проявление симпатии к режиму, связанному с подавлением прав и свобод человека. Теперь им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

По словам Данека, помимо исполнения гимна, они проявляли неуважение к другим пассажирам.

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