В YouTube заменили лица героев сериала «Друзья» на Друзя

Пользователь Youtube опубликовал в сети ролик, где заменил лица главных героев известного американского сериала «Друзья» на лицо знаменитого российского участника интеллектуальных игр Александра Друзя.

Видео было сделано с помощью технологии Deepfake и выложено в сеть 25 июля. За два дня оно набрало более 115 тыс. просмотров.

Самым популярным комментарием к ролику стал текст, обыгрывающий одну из русских поговорок: «Не имей сто рублей, а имей сто Друзей».

Другие пользователи написали, что ради такого контента они и платят за доступ в интернет. Некоторые же указали, что ролик стал лучшим среди всех просмотренных за последний месяц.