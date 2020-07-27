В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019

Американская компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

На этой стадии препарат будет протестирован на 30 тыс. человек.

Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.

Ранее стало известно, что в США коронавирусом заразились более 4 млн человек.

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