Станцию московского метро «Ботанический сад» затопило

Станцию московского метрополитена «Ботанический Сад» затопило из-за сильного ливня, начавшегося в столице. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

На кадрах, которые были опубликованы на странице «Свиблово Бабушкинский online», видно, как потоки воды стекают вниз по лестнице. Внизу стоят люди и снимают происходящее на камеры.

«Еще пару часов польет, и можно доставать надувной матрас и ловить волны», — гласит подпись к видео.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что в ливень с градом, грозой и сильным ветром до 19 м/с движется в сторону Москвы и Московской области. По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды произойдет в городе и области уже в ближайшие часы. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в регионе до конца понедельника.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— До 27 градусов тепла и дождь ожидается в Московском регионе в понедельник

— Синоптик рассказал о похолодании в Москве в начале августа

— Дождь с градом и ветром до 19 м/с надвигается на Москву