В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в расчленении жены топором

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении жены. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СК.

Сообщается, что во время ссоры мужчина минимум три раза ударил жену топором по голове.

«После чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры», — рассказали следователи.

По предварительным данным, ссора произошла потому, что женщина хотела забрать ребенка после развода.

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