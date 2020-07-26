Тропический шторм «Ханна» угрожает Техасу наводнениями

Ураган «Ханна» обрушился на южное побережье Техаса, прежде чем понизиться до тропического шторма. Однако он все равно угрожает местным жителям внезапными наводнениями, передает Reuters.

По некоторым данным, утром в воскресенье скорость ветра в районах штата достигала 95 км/ч. Из-за «Ханны» остались без электричества 283 тыс. домов.

По данным синоптиков, несмотря на то, что «Ханна» пока что ослабела, она по-прежнему представляет угрозу, так как из-за ливней вода может подняться до 45 см. «Этот дождь приведет к опасным внезапным наводнениям, быстрым подъемам воды в небольших ручьях и небольшому или умеренному затоплению рек», — полагают специалисты.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что шторм особенно опасен, поскольку он охватил район штата, наиболее пострадавший от коронавируса.

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