В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 50 тысяч жителей

За прошедшие сутки в Бразилии выявили свыше 51 тыс. новых заразившихся коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрав страны.

Всего с начала пандемии в Бразилии заболели 2 394 513 человек. Число летальных случаев превысило 86 449 человек (+ 1 211 за сутки).

Сутками ранее было обнаружено 55 891 случаев инфекции.

В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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