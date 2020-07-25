Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании
Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании. Об этом сообщает министерство транспорта Соединенного Королевства.
Отмечается, что Испания исключена из списка государств, с которыми организованы воздушные коридоры. Ограничительные меры начнут действовать с 26 июля.
Причиной такого шага называется «значительное изменение на протяжении последней недели» числа инфицированных в Испании, которая является одним из самых популярных направлений летнего отдыха британцев.
По последним данным, в Великобритании зафиксировано 300 270 случаев заражения коронавирусом, 45 823 человек скончались. В Испании же насчитывается 272 421 случаев заражения, погибших — 28 432.
Ранее сообщалось, что Испания может быть исключена из списка безопасных направлений, разработанного в Великобритании в конце июня, — тысячам британцев по возвращении домой с испанских курортов придется тогда провести две недели в режиме самоизоляции. В британских СМИ появлялись фотографии туристов, не соблюдающих правила эпидемиологической безопасности, сопровождаемые комментариями разгневанных испанцев, предвещающих вторую волну коронавируса.
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