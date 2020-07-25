Главный инфекционист США рассказал о получаемых его семьей угрозах

Семья директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, занимающегося вопросами борьбы с новой коронавирусной инфекцией, получает серьезные угрозы. Об этом сам Фаучи рассказал в подкасте CNN.

«Есть люди, которые очень злятся, думая, что я вмешиваюсь в их жизнь, потому что продвигаю повестку дня общественного здравоохранения», — заявил Фаучи.

Инфекционист отметил, что серьезные угрозы поступают не только в его адрес, но и в адрес его жены и дочерей.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране выявлено более 4 млн случаев заболевания, из них более 146 тысяч — с летальным исходом.

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