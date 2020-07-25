В Минздраве предлагают повысить штрафы за употребление наркотиков

Штрафы за употребление наркотических веществ в России должны достигать 10 тысяч рублей, считает главный внештатный психиатр-нарколог российского Министерства здравоохранения Евгений Брюн. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

Брюн положительно оценил слова премьер-министра Франции Жана Кастекса об установлении в стране штрафов в €200 за употребление наркотиков.

В настоящее время в России штраф за употребление запрещенных веществ составляет 5 тысяч рублей.

«Просто размер штрафа должен быть адекватно высокий. Очень легко решить эту проблему — не употреблять и быть счастливым. Я думаю, что не менее десяти тысяч должен быть такой штраф», — заявил нарколог.

При этом Брюн выступил против разделения наркотических веществ и установления зависимости между размером штрафа и употребленным веществом.