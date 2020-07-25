СК завел еще два дела о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет завел еще два уголовных дела на жителей Перми и Кемерово после того, как они опубликовали фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк», рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Об этом пишет РИА «Новости».

«По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела», — сказала Петренко.

По информации следователей, житель Кемерово Дмитрий Бородаенко 6 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера. Также 2 мая Максим Гусев из Перми опубликовал фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Ранее организации акции объявили о переносе шествия на следующий год из-за пандемии коронавируса.

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