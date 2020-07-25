В Москве в субботу ожидается до +23°С
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В Московском регионе в субботу, 25 июля, ожидается сухая и солнечная погода, сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, при переменной облачности без осадков максимальная температура воздуха в Москве составит +21°С...+23°С, по области — +19°С...+24°С.
Ветер ожидается юго-западный 3-8 м/с.
Атмосферное давление будет немного повышенное — 750 мм ртутного столба.
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