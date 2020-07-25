Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

Хабаровский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о «минировании», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Он рассказал, что в полицию поступило сообщение о минировании терминала внутренних авиалиний.

В результате из здания были эвакуированы пассажиры и персонал.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и полиции.

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