В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью

Главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов заявил, что значительного подъема заболеваемости коронавирусом осенью в стране не ожидается, передает РИА «Новости».

«Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — сказал специалист.

При этом Чуланов добавил, что при формировании новых коллективов в осенний период — в учебных заведениях — появляются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в частности COVID-19, в связи с чем есть вероятность роста заболеваемости.

В Минздрава напомнили, что Россия только начала выходить из пандемии коронавируса и в ряде регионов сохраняется напряженная обстановка.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

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