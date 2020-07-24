ЮНЕСКО не получила от Турции необходимых гарантий по сохранению Святой Софии

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) все еще ждет от Турции гарантии сохранения собора Святой Софии, передает ТАСС.

Как рассказали в организации, турецкая сторона пока не представила необходимые гарантии, которые будут означать сохранность конструкций собора, а также внутренних элементов.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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