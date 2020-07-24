В АТОР заявили, что возобновление авиасообщения с 1 августа не повлияет на цены

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Возобновление международного авиасообщения с 1 августа не окажет существенного влияния на стоимость путевок. Об этом «Газете.Ru» сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Пока не идет речи о снижении цен. Они и так в среднем на уровне прошлого года остались», — пояснила она.

По мнению Ломидзе, самым востребованным заграничным направлением для россиян станет Турция, поскольку в этой стране не действуют строгие ограничения для туристов.

«Здесь многое зависит от условий приема туристов в этих странах. В Великобритании, например, двухнедельный карантин по прибытии. Что касается Турции, то да, там спрос будет, даже если речь идет пока о регулярных рейсах. Кроме Турции, ни одна из других озвученных стран не входит даже в десятку самых востребованных», — заключила собеседница издания.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, с 1 августа для туристов из России откроются три страны: Великобритания, Турция и Танзания. Со временем этот список будет расширяться.

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