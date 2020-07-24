В Москве в пятницу ожидается до +20°С

В Москве в пятницу, 24 июля, ожидается до +20°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +18 до +20°C. Ожидается облачность с прояснениями и кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +9...+11°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, ночью – 748 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.