Российские медики будут работать в «красной» зоне в Киргизии

Прибывшие в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией российские медицинские специалисты будут работать в «красной» зоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Башкирии Евгения Кустова.

По его словам, российские медики пробудут в республике около месяца. За это время они будут содействовать в организации помощи пациентам с COVID-19.

Кроме того, эти специалисты будут работать в «красной» зоне и оказывать практическую помощь в лечении больных.

Кустов отметил, что в составе 5 групп медиков из России есть хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и другие специалисты с большим опытом в лечении больных с коронавирусом.

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