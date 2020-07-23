Российские медики будут работать в «красной» зоне в Киргизии
Прибывшие в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией российские медицинские специалисты будут работать в «красной» зоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Башкирии Евгения Кустова.
По его словам, российские медики пробудут в республике около месяца. За это время они будут содействовать в организации помощи пациентам с COVID-19.
Кроме того, эти специалисты будут работать в «красной» зоне и оказывать практическую помощь в лечении больных.
Кустов отметил, что в составе 5 групп медиков из России есть хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и другие специалисты с большим опытом в лечении больных с коронавирусом.
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