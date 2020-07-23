В России провели больше 26 млн тестов на коронавирус

В России провели больше 26 млн лабораторных исследований на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 26 миллионов тестов на коронавирус», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за минувший день было проведено 296 тысяч исследований.

Под медицинским наблюдем из-за подозрения на коронавирус в России остаются 267 315 человек.

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