В России провели больше 26 млн тестов на коронавирус
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В России провели больше 26 млн лабораторных исследований на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В РФ проведено более 26 миллионов тестов на коронавирус», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за минувший день было проведено 296 тысяч исследований.
Под медицинским наблюдем из-за подозрения на коронавирус в России остаются 267 315 человек.
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