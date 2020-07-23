В России запустили портал научных публикаций о COVID-19

В России запустили портал научных публикаций о новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что цель нового портала — повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учёными, информировать о результатах исследований.

Ресурс позволяет исследователям размещать свои препринты на русском и английском языках. Публиковаться могут как отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.