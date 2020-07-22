Иван Голунов удивился просьбе экс-полицейского возобновить дело против него

Журналист Иван Голунов удивился желанию экс-начальника отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца добиться возобновления против него уголовного преследования.

«О письме я услышал из новостей. Не знаю, что он хочет написать. Может быть, хочет там написать о доказательствах моей вины, которые он забыл предоставить в суде и до сих пор не предоставил? Когда мы с ним встречались, я у него спрашивал о доказательствах, но он их также не показал. Мне сложно сказать, что он собирается [в Генпрокуратуру] написать. Он же постоянно рассказывает о том, что это политический процесс. Я думаю, это продолжение такой риторики», — сказал журналист «Газете.Ru».

В среду, 22 июля, в ходе заседания в Мосгорсуде арестованный Ляховец заявил, что напишет письмо с Генпрокуратуру с просьбой возобновить уголовное дело в отношении Голунова.

По словам экс-полицейского, которого считают организатором задержания журналиста, дело против Голунова было прекращено «незаконно и необоснованно».

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