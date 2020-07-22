В Минздраве объяснили причину повторного заражения COVID-19
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В Минздраве сообщили, что повторное заражение новой коронавирусной инфекцией связано с особенностями иммунитета, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве заверили, что вакцины от COVID-19 создаются таким образом, чтобы поддерживать стойкий иммунитет к инфекции и не допустить заражения.
Ранее стало известно, что медицинский работник из Владимирской области второй раз за два месяца заболел COVID-19.
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