В Минздраве объяснили причину повторного заражения COVID-19

В Минздраве сообщили, что повторное заражение новой коронавирусной инфекцией связано с особенностями иммунитета, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заверили, что вакцины от COVID-19 создаются таким образом, чтобы поддерживать стойкий иммунитет к инфекции и не допустить заражения.

Ранее стало известно, что медицинский работник из Владимирской области второй раз за два месяца заболел COVID-19.

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