Сафронов не понимает, о связях с каким представителем чешской спецслужбы его обвиняют

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов заявил, что не знает, о связях с каким представителем чешской спецслужбы идет речь в его деле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Юрист добавил, что Сафронов не уверен в том, что «речь идет именно о его приятеле Мартине Ларише». По его словам, бывший журналист не скрывает приятельских отношений с чешским журналистом, что подтверждается их совместными фотографиями.

«Он (Иван Сафронов. — примечание «Газеты.Ru») не верит в то, что Лариш как-то связан со спецслужбами», — сказал Павлов.

Кроме того, адвокат уточнил, что Сафронов также не понимает, разглашение каких сведений следствие считает гостайной.

Он подчеркнул, что защита Сафронова считает «преждевременным» давать показания до конкретизации обвинения следствием.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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