Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов Аляски
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У берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км. Эпицентр находился в 836 км к юго-западу города Анкоридж в штате Аляска. Отмечается, что в городе проживают около 298 тысяч человек.
Объявлена угроза цунами. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
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