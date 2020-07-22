Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов Аляски

У берегов Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км. Эпицентр находился в 836 км к юго-западу города Анкоридж в штате Аляска. Отмечается, что в городе проживают около 298 тысяч человек.

Объявлена угроза цунами. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

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