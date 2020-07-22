В США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса

Две вакцины от коронавирусной инфекции начали проходить финальную стадию клинических испытаний в США. Об этом сообщил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

По его словам, ранее на создание и испытание вакцин уходили годы, а ныне все было достигнуто в короткие сроки. Он отметил, что вскоре к этим двум вакцинам присоединятся еще четыре вакцины-кандидата.

«Первые подтвержденные вакцины будут одобрены немедленно», — уверил президент.

Он также рассказал, что в стране выбраны специалисты, которые будут заниматься доставкой сывороток.

В настоящее время Соединенные Штаты являются лидерами по числу заразившихся COVID-19 и умерших от вируса. Из 14,7 млн заболевших в мире свыше 3,8 млн случаев приходится на США. При этом в стране скончались после заражения коронавирусом более 141 тыс. человек (всего в мире 611 тыс. смертей).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белый дом назвал Трампа «самым тестируемым человеком в Америке»

— Белый дом заявил, что Трамп спас от коронавируса три-четыре миллиона жизней

— Трамп ждет ухудшения ситуации с коронавирусом в США