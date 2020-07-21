Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов получил в СИЗО сотню писем, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Об этом пишет РИА «Новости».

«Он нам сказал, что получил почти сотню писем от коллег, товарищей и даже незнакомых ему людей», — сказала Меркачева.

Как она сказала, Сафронов ответит всем. Также обвиняемому помог местный врач, вправив спинные позвонки.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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