Уральского схимонаха Сергия оштрафовали на 18 тысяч рублей

Верхнепышминский городской суд приговорил отстраненного от служения схимонаха Сергия к штрафу в 18 тыс. руб. по административному делу о возбуждении ненависти, передает ТАСС.

«Признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 18 тыс. руб.», — зачитала приговор судья.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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