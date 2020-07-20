В России за сутки от коронавируса вылечились 3 258 человек, что увеличивает общее число выздоровевших до 553 602, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 258 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 379 пациентов выписаны в Москве, 306 — в Свердловской области, 222 — в Ямало-Ненецком автономном округе, 218 — в Подмосковье.

Всего в России коронавирусом заразились 777 тысяч, скончались больше 12 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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