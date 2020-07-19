Фрески в Святой Софии закроют шторами во время намаза

Христианские фрески и мозаики в соборе Святой Софии закроют шторами во время первого мусульманского богослужения, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын телеканалу NTV.

В настоящее время практически завершена работа над системой занавесок, которая позволит закрыть фрески, отметил Калын. Он добавил, что приоритетом остается недопущение ущерба изображениям и самому зданию.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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