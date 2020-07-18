Коронавирус выявлен у 85 младенцев в Техасе

В штате Техас коронавирус нового типа выявлен у 85 младенцев, сообщает The Hill со ссылкой на заявление директора общественного здравоохранения округа Нуэсес Аннетт Родригес.

«У этих детей еще не было первых дней рождения», — заявила директор.

Родригес призвала американцев соблюдать дистанцию, носить маски и по возможности оставаться дома, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 3,5 млн случаев заболевания, из них более 139 тыс. — с летальным исходом.

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