Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на западе Китая

За минувшие сутки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press со ссылкой на китайский национальный комитет здравоохранения.

За все время вспышки зафиксировано 17 случаев заболевания.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 14 млн, за все время от коронавируса умерли почти 600 тыс. человек.

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