В ХМАО горит лес на площади 13 тыс. га

В Ханты-Мансийском автономном округе горит лес на площади 13452,10 га. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что за последние сутки было обнаружено еще восемь новых пожаров площадью свыше 1,9 тыс. га.

В общей сложности 27 лесных пожаров произошли на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств.

К настоящему времени спасателям удалось локализовать четыре лесных пожара площадью более 1 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО зарегистрировано 218 лесных пожаров общей площадью свыше 22,5 тыс. га.

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