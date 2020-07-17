Неизвестный сообщил о «минировании» Домодедово

Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта Домодедово, в том числе всех самолетов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных служба.

«Неизвестный сообщил по электронной почте о «минировании» всех самолетов на стоянке аэропорта Домодедово и его здания», — сказал источник.

Он отметил, что самолеты проверят кинологи. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась — аэропорт работает в штатном режиме.

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