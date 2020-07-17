Джонсон рассказал, когда Британия вернется к нормальной жизни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна может полностью оправиться от эпидемии коронавируса к рождеству. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он выразил надежду, что можно будет снять ограничения и вернуться к нормальному образу жизни к Рождеству или раньше.

Джонсон отметил, что последние три недели фиксируется меньше 1 тысячи случаев коронавируса в сутки, также продолжает падать показатель смертности среди инфицированных.

Премьер заявил, что с 1 августа смогут возобновить работу большинство досуговых предприятий, в том числе салоны красоты, катки и казино. При этом ночные клубы останутся закрытыми.

Также он призвал продолжать соблюдать такие меры безопасности, как мытье рук, поддержание дистанции, использование средств индивидуальной защиты в общественном транспорте и магазинах.

По последним данным, в Великобритании выявили 294 116 случаев коронавируса, умерли 45 204 человека.

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