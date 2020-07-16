В ФСБ уверены, что Сафронов передавал секретную информацию через иностранца

Следствие ФСБ уверено, что обвиняемый в госизмене советник главы »Роскосмоса» Иван Сафронов передавал гостайну спецслужбам Чехии через иностранца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

«По данным письма из СВР, человек, якобы получивший от Сафронова секретные сведения, – неизвестный, неназванный иностранец, шпион», — сказал Павлов.

По его словам, этот человек хорошо обучен, является представителем чешской спецслужбы. Его гражданство не уточняется.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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