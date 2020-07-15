В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 20 тысяч

В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 332, превысив 20 тысяч, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего выздоровели 13 298, скончались 659 пациентов. Больше шести тысяч человек болеют сейчас.

В Молдавии был введен режим чрезвычайного положения с 17 марта по 15 мая, до конца июля будет действовать режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. В стране почти нет экономических ограничений, но продолжают действовать требования социальной дистанции, а также закрыты учебные заведения и общественные места.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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