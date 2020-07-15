В Госдуме предложили подготовить документы для возврата принадлежавших РФ храмов в Турции

Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил подготовить документы для возвращения исторически принадлежавших России храмов, находящихся на территории Турции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо найти решение, позволяющее в Стамбуле и во всей Турции открыть православные храмы, в которые могли бы приходить русские паломники и молиться.

«Я должен сказать, что в Стамбуле есть храмы, которые исторически принадлежали России, надо подготовить всю документальную базу, чтобы вернуть их», -— сказал Гаврилов.

При этом он отметил, что для России важно, чтобы символ православия и памятник предков — собор Святой Софии в Стамбуле был открыт как для мусульман, так и для христиан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

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