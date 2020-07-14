В Кремле отреагировали на несанкционированные акции в Хабаровске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле несанкционированные акции протеста в Хабаровске образцом взаимодействия граждан и власти, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В данном случае можно сказать: слава богу, что все это обошлось без провокаций и эксцессов. Это очень важно», — подчеркнул пресс-секретарь.

При этом он напомнил, что обязанность правоохранительных органов — не допускать каких-либо провокаций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний

— Политолог прокомментировал митинги в поддержку Фургала