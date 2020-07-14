Замглавы Минобороны Казахстана скончался от коронавируса

Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер на 50-м году жизни. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства республики.

Отмечается, что Курманбаев скончался во вторник, 14 июля.

По данным РИА «Новости», причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Курманбаев был назначен заместителем министра обороны в апреле 2019 года.

По данным минобороны, с начала пандемии коронавируса он активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространению инфекции.

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