Журналиста «Дождя» Лобкова обвинили в домогательствах

Журналист Александр Скрыльников на своей странице в Twitter рассказал о домогательствах со стороны телеведущего Павла Лобкова во время его стажировки на «Дожде».

«Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на «Дожде», трогал мои руки, говоря, что я накаченный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации», — написал Скрыльников.

Он пояснил, что не рассказывал об этом раньше, так как не хотел, чтобы его карьера журналиста ассоциировалась с этой историей.

В комментариях поддержали Скрыльникова и многие отметили, что слышали о неподобающем поведении Лобкова.

Ранее шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков заявил, что увольняется с поста после того, как его обвинили в домогательствах.

13 июля в русскоязычном Twitter пользователи начали рассказывать о случаях харассмента, которые случались в журналистской среде.

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