В США расследуют новое задержание афроамериканца с применением удушения

Полиция американского города Аллентауна начала расследовать действия своих сотрудников при задержании афроамериканца, сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что об инциденте стало известно в субботу, когда видео с задержанием опубликовало местное отделение организации Black Lives Matter. На кадрах видно, как трое полицейских прижимают к земле афроамериканца, руки которого скованы за спиной наручниками. Один из стражей порядка сначала рукой, а потом и коленом прижимал голову и шею мужчины к земле. Точно также задерживали афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании.

По данным телеканала, после рассмотрения дело передадут в прокуратору.

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