Калифорния возвращает ограничения для борьбы с COVID-19

Калифорния возвращает ряд ограничительных мер для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Об этом сообщает CNBC News.

Во всем штате приостанавливается работа ресторанов, баров, кинотеатров, театров и музеев, расположенных в помещении. Предприятиям будет разрешено работать на открытом воздухе, если это возможно, отметил губернатор.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 135 тысяч — с летальным исходом.

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